Drenaj çalışmasında göçük: 1 ölü

Burdur'da drenaj çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Drenaj çalışmasında göçük: 1 ölü

Burdur merkez Büğdüz köyü yakınlarındaki bir arazide meydana gelen olayda, drenaj çalışması sırasında toprak kayması sonucu 55 yaşındaki işçi N.H. göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu göçük altında kalan N.H.'ye ulaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından göçük altından çıkarılan N.H.'nin cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Netflix'ten tartışma yaratan dizi: Ankara ve KKTC'den tepki

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon'da feci kaza: Motosikletli yayaya çarptı

Trabzon'da feci kaza: Motosikletli yayaya çarptı

Şanlıurfa'da minibüs ile traktör çarpıştı: Yaralılar var

Şanlıurfa'da minibüs ile traktör çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da asayiş uygulaması: 450 şüpheli yakalandı

İstanbul'da asayiş uygulaması: 450 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (2024 Diyanet Mevlid Kandili namazı kılınışı)

Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (2024 Diyanet Mevlid Kandili namazı kılınışı)

Reyhanlı’da bir ev kül oldu

Reyhanlı’da bir ev kül oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...