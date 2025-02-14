Drift atan iki trafik magandasına 92 bin TL ceza

Sivas’ta önceki akşam drift atan 2 araç polis ekiplerine ihbar edildi. Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'ne giden ekipler, 2 aracı yakaladı. 2 ayrı araca toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulayan ekipler, her iki sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu. Sürücülerin drift attığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozan araçlara ilişkin; 13.02.2025 tarihinde ekiplerimizce Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi içerisinde yapılan denetimlerde drift yaptığı tespit edilen 2 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1D maddesinden toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulanmış, her iki sürücünün sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınmıştır." ifadelerine yer verildi.