Drift atan sürücü cezayı yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi

Aksaray’da drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi. Sürücü çekici üzerindeki aracıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Drift atan sürücü cezayı yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi

Latif Emekli Caddesi Kurtuluş Kavşağı'nda aracıyla seyreden İ.G. (20), yolda el frenini çekerek drift atmaya başladı.

Arkasında seyreden sivil polis aracını fark etmeden drift atıp seyreden sürücü çok geçmeden polis ekiplerince durduruldu.

Araçtan indirilen sürücü alkol ve kimlik kontrolünden geçirilirken herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan polis ekipleri sürücüye drift atmaktan 46 bin 392 lira ceza kesti. Araç trafikten men edilerek otoparka çektirilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından sürücü çekicinin yanına geçerek aracıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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