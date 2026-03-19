Drift atan sürücüler ehliyetlerinden oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, "Trafikte tehlikeli hareketlere geçit yok" diyerek drift atan sürücülere ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul Eyüpsultan’da, trafiğe açık alanda drift atarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokan iki sürücünü yakalandığını bildiren Jandarma Genel Komutanlığı, "Yakalanan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı." dedi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücülere idari para cezası uygulanarak sürücü belgelerine 60 gün el konuldu.