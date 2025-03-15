Drift atan sürücülere 3 milyon lira ceza



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ilişkin denetimlerini sürdürüyor.



Ekipler, yıl içinde yapılan uygulamalarda drift yaptığı tespit edilen 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza kesti.



Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, ruhsatı kendi adına kayıtlı olanların araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.