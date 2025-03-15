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Drift atan sürücülere 3 milyon lira ceza

Konya'da araçlarıyla drift atan 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza uygulandı.

Drift atan sürücülere 3 milyon lira ceza


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, yıl içinde yapılan uygulamalarda drift yaptığı tespit edilen 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza kesti.

Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, ruhsatı kendi adına kayıtlı olanların araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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