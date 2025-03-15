Drift atan sürücülere 3 milyon lira ceza
Konya'da araçlarıyla drift atan 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ilişkin denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, yıl içinde yapılan uygulamalarda drift yaptığı tespit edilen 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 lira ceza kesti.
Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, ruhsatı kendi adına kayıtlı olanların araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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