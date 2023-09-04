Drift atan sürücülere toplam 50 bin 480 TL ceza

Sürücü B.G’ye, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 20 bin 342 TL, “Tescilli aracı plakasız kullanmak” maddesinden 6 bin 890 TL, “Abart egzoz kullanmak” maddesinden 4 bin 064 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konularak aracı trafikten men edildi.

Sürücüler K.A., N.K., O.T. ve B.Ç.’ye, “Aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek maddesinden 436 TL, “Araçları kamunun rahat huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden 436 TL, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymamak” maddesinden 436 TL cezai işlem uygulandı.

