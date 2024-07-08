Drift atan sürücüye 32 bin lira ceza

Niğde'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verildi.

Drift atan sürücüye 32 bin lira ceza

'de otomobiliyle drift yapan sürücüye para cezası verildi.

Vali Cahit Çelik, "gereği yapıldı" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece 01.40 sıralarında Selçuklu Caddesi Kendirli Camisi önünde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerine teşekkür eden Çelik, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir fiilin cezasız kalmayacağını belirtti.

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