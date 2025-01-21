Drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

İzmir'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 günlüğüne el konuldu.

Drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

Bir sürücünün otomobiliyle drift atmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, sürücü K.M.'yi ve otomobilini belirledi.

Emniyete götürülen sürücüye ilgili yasa maddesi gereğince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulanırken, K.M.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Ayrıca sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle emniyette adli işlem yapıldı.

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