Drift atan sürücüye 46 bin TL ceza

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yakınlarında drift atarak çevreyi rahatsız eden otomobil, Sivas Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.



Araç sürücüsü E.D’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesinden 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil sürücüsünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken otomobil 60 gün trafikten men edildi.



Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıkalamada, "Drift atarak çevreyi rahatsız eden araç ve sürücüleri hakkında denetimlerimiz kesintisiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

DRİFT ATMANIN CEZASI NEDİR?

Trafikte büyük tehlike oluşturan drift atmanın 46 bin 393 TL para cezası bulunuyor. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el koyulurken, 5 yıl içerisinde tekrarlanması durumunda sürücünün ehliyeti tamamen alınıyor.

