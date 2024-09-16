Drift atan sürücüye ceza

İstanbul Üsküdar'da aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 34 bin 429 lira para cezası verildi.

Drift atan sürücüye ceza

Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül'de bir aracın drift yaparak çevredekilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin arkadaki otomobilin kamerasınca kaydedilen görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Videodaki otomobilin sürücüsünün Ö.A. olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "cam filmi", "drift yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 34 bin 429 lira para cezası kesti.

Ehliyetine de 60 gün süreyle el konulan sürücü hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun "karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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