Drift atarak otomobilden ateş açtılar

İl Emniyet Müdürlüğü Argıncık Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sosyal medyada "Drift atan gri renkli araçtan ateş açıldığı" paylaşımına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda; otomobil sürücüsünün A.Ç., yanındaki kişinin de H.B. olduğu belirlendi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüphelilerden H.B.'nin 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Aramada bir adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sürücü A.Ç.'ye 49 bin 552 TL para cezası uygulandı.

İki şüpheli, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

