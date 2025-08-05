Drift atarken dereye uçtu!
Hatay'da drift yaparken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen otomobil sürücüsü, aracıyla birlikte dereye uçtu.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde gece saatlerinde otomobiliyle drift yapan bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sürücü, kısa bir süre sonra aracıyla dereye uçtu.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Hatay
- Drift Atma