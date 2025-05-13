Drift atarken faciadan dönüldü: Araçtan bir anda yola fırladı
İstanbul Arnavutköy'de araçla drift atan gençlerden biri, yolcu koltuğundaki kapı açılınca yere düştü.
İstanbul'da araçla drift atıldığı sırada faciadan dönüldü.
Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde hafif ticari araçla drift atan bir grup gençten birisi, aracın yolcu koltuğundaki kapısından yere düştü.
O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yere düşen genç bir süre hareketsiz kaldı.
Yaralanan genci, arkadaşları araca bindirip uzaklaştı.
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