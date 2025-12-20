Drift atıp polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, 3 araca çarptı

Kırıkkale’de drift atarak polisin "dur" ihtarına uymayan 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu sokakta yakalandı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen sürücüye 86 bin 763 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.



Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Millet Bulvarı İŞKUR Kavşağı'nda meydana geldi. Ş.Ş. idaresindeki 71 AEK 671 plakalı otomobil, kavşakta drift attı. Bu sırada kavşakta kırmızı ışıkta duran polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, bu sırada 2 araca çarptı. Daha sonra ara sokakta önüne araç çıkması üzerine geri kaçmaya çalışan sürücü bu kez de ekip aracına çarptı. Kaza sonrası otomobilini hareket ettiremeyen Ş.Ş., polis tarafından yakalandı.



Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 86 bin 763 lira ceza kesildi, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.



Öte yandan, ehliyetsiz sürücüsünün dirift atıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerası ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.