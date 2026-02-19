Drift attığı görüntüyle sanal devriyeye takıldı. 58 bin TL cezayla ehliyetine el konuldu

Antakya'da bir otomobil sürücüsü, otomobiliyle drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntü sosyal medyada polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı.

Sivil trafik ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün F.M. olduğu tespit edildi.

Sürücüye; "herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı, ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, “Trafik güvenliğiyle oynayan, kamu düzenini bozan hiçbir davranış cezasız kalmayacaktır” mesajı verildi.