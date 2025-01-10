Drift için cipiyle çıktığı Erciyes'te piste saplandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Erciyes Kayak Merkezi Tekir kapıda bulunan kayak pistinde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte drift yapmak için Erciyes'e çıktığı iddia edilen F.E. yönetimindeki 38 NR 556 plakalı cip, piste saplandı.

Kendi çabalarıyla cipi kurtaramayan F.E. ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çekici sevk edildi.

Cip, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Cip sürücüsüne para cezası uygulandı.