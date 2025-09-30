Drift pahalıya patladı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Eylül'de drift yapan bir otomobilin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

EHLİYETİNE DAHA ÖNCE DE EL KONULMUŞ



Olayın şüphelisi İ.S.Y. ekiplerce yakalandı. Yapılan incelemede, sürücü İ.S.Y.'nin ehliyetine daha önce başka ihlallerden dolayı el konulduğu anlaşıldı.



Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "drift yapmak" ve "sürücü belgesiz araç kullanmak" suçlarından toplam 91 bin 554 lira idari para cezası kesildi.



Ayrıca, şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli inceleme başlatıldığı belirtildi.