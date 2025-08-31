Drift pahalıya patladı: İki sürücüye 96 bin lira ceza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir taksi ve bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüntüler, dün sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin bulunması için çalışma başlattı.

Tespit edilen 2 sürücüye toplam 96 bin 756 TL para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

