Drift tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Konya'da mahallede drift seslerine tepki gösterilmesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Drift tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

'nın Selçuklu ilçesinde Z.A. mahalle arasında otomobili ile drift yaptı. Sesleri duyan mahalleli duruma tepki gösterirken tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Z.A. bıçakla M.P.'yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekipleri ile yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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