Drift tutkusu 300 bin liraya mal oldu: Ehliyeti süresiz iptal edildi

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Yaptığı driftlerle ödediği cezalar hakkında konuşan ve hiç birinden pişman olmadığını söyleyen Metin Türk, "O gün seçim akşamıydı. Bir sevinçle gösteri yaptım. Biz kimseye zarar vermedik. İnsanlar bize 'maganda' diyor. Başka söylemlerde bulunanlar da var ama biz maganda değiliz. Biz bu işi seviyoruz ve şu ana kadar 300 bin liranın üzerinde ceza ödedim. Asla pişman değilim. İlçemizde bu tarz etkinliklerin yapabileceği bir yer istiyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok ve devletimizin kestiği cezaların hepsini ödüyoruz. Ehliyetimi aldılar. Toplamda 72 bin lira ceza uygulandı. Asıl amacım gençlerin araçlarını sergileyeceği bir yer istiyoruz. Amacımız birilerine zarar vermek değil" dedi.





Öte yandan ekiplerin ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından da adli işlem başlattığı öğrenildi.