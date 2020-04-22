Drift yapan 14 yaşındaki çocuğun ailesine ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan pazar yerinde, drift yapan sürücü ile aracı belirlemek için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede otomobilin plakasını ve drift yapan 14 yaşında çocuk olduğunu belirledi.

Cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle çocuğun ailesi hakkında, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den idari işlem yapıldı. Ayrıca araç sahibine ise 'sürücü belgesiz araç kullandırmak' maddesinden 2 bin 473 lira para cezası kesildi.