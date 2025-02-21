Drift yapan sürücülere binlerce lira ceza
Niğde'de polis ekipleri, drift yapan 3 sürücüye 144 bin 503 lira ceza uyguladı. Bir araç trafikten men edilirken iki sürücünün ehliyetlerine el konuldu.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kale Mahallesi'nde drift yapan 3 aracı tespit etti.
Sürücülere toplam 144 bin 503 lira ceza kesildi.
Bir araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.
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