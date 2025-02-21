Drift yapan sürücülere binlerce lira ceza

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kale Mahallesi'nde drift yapan 3 aracı tespit etti.



Sürücülere toplam 144 bin 503 lira ceza kesildi.



Bir araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

