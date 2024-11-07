Drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

Drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza


İl Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 32 bin 233 lira ceza kesti, araç trafikten men edildi.

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