Drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri, kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.



Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 32 bin 233 lira ceza kesti, araç trafikten men edildi.

