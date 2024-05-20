Drift yapan sürücüye 36 bin TL para cezası

İstanbul Üsküdar'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 36 bin 260 lira para cezası verildi.

Drift yapan sürücüye 36 bin TL para cezası

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 14 Mayıs'ta Çengelköy Karadeniz Caddesi üzerinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan 34 EBM 276 plakalı araç sürücü M.S'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "el frenini çekerek aracının yönünü ani bir şekilde değiştirmek-drift yapmak" "saygısızca araç kullanmak", "duman çıkaran araçları kullanmak" ve "standart dışı plaka takma" maddelerinden toplam 36 bin 260 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca M.S'nin sürücü belgesi 60 gün geri alınken, araç da 2 ay trafikten men edildi.

M.S. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çengelköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

İnşaat kazısında ceset bulundu

İnşaat kazısında ceset bulundu

Kamuyu zarara uğratanlara gözaltı

Kamuyu zarara uğratanlara gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne Ankara'dan taziye mesajları

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne Ankara'dan taziye mesajları

Eşi ve 5 çocuğunu katleden sanık hakkında dikkat çeken ayrıntılar | Aynı aracı gelin arabası yapmış

Eşi ve 5 çocuğunu katleden sanık hakkında dikkat çeken ayrıntılar | Aynı aracı gelin arabası yapmış

38 kişiye mezar olan Dündar Apartmanı davasında karar

38 kişiye mezar olan Dündar Apartmanı davasında karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...