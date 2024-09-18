Drift yapan sürücüye 51 bin 649 lira para cezası

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobille drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 51 bin 649 lira para cezası kesildi. Araç, trafikten men edildi.

Drift yapan sürücüye 51 bin 649 lira para cezası

Trafik jandarma ekipleri, otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü tespit etti.

Drift yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücü V.D.'yi yakalayan ekipler, sürücüye ‘drift yapmak’, ‘sürücü belgesiz araç kullanmak’ ve ‘abartılı egzoz kullanmak’ suçlarından toplam 51 bin 649 TL para cezası uyguladı.

Ayrıca otomobil mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilirken, araç sahibine de sürücü belgesi geçici olarak alındığı halde araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira cezai işlem uygulandı.

V.D.'nin son 5 yıl içerisinde aynı şekilde kural ihlali yaptığını tespit eden ekipler, sürücü belgesini daimi olarak iptal etti.

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