Drift yapan sürücüye 64 bin lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, RHG Enertürk Enerji Stadyumu kuzey otoparkında bir sürücünün drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, tespit ettikleri otomobil sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 64 bin 896 lira ceza kesti.



Ehliyetine 8 ay süreyle el konulan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.



Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan diğer bir paylaşımda egzoz arızası olan araçla yolda giden sürücüye 4 bin 334 lira ceza uyguladı. Arıza giderildiği için araç sahibine teslim edildi.