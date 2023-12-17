Drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Cezadan kaçamadı

Gaziosmanpaşa Cahit Zarifoğlu Caddesi Çamlık mevkisinde otomobili ile lastik yakan ve drift yapan sürücü, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, görüntülerin sosyal medyada yer alması ile birlikte çalışma başlatıldı.