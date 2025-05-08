Driften rahatsız oldu: Otomobile tabure fırlattı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücüden rahatsız olunca otomobiline tabure fırlattı.

Driften rahatsız oldu: Otomobile tabure fırlattı

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gece saatlerinde iki sürücü, otomobiliyle kavşakta drift attı.

Bu sırada durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi kapıp otomobile doğru koştu.

Esnafı gören sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bu sırada esnaf elindeki tabureyi otomobile doğru fırlattı. Tabura araca isabet etmedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...