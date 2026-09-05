Dron saldırısına uğrayıp karaya oturan gemi için kurtarma çalışması
05.09.2026 14:31
Başıboş gemi Samsun'da karaya oturdu
Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan M/T Golden Sapling’in 21 mürettebatı tahliye edildi. Başıboş kalan tanker, akıntıyla Samsun kıyılarına sürüklenerek karaya oturdu.
Edinilen bilgilere göre, Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede dron saldırısına uğrayan gemide bulunan 21 mürettebat, Maran Pytha isimli gemi tarafından kurtarılarak Novorossiysk Limanı'na götürüldü.
Mürettebatın tahliye edilmesinin ardından başıboş şekilde sürüklenmeye başlayan gemi, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları ve akıntının etkisiyle Samsun kıyılarına doğru ilerledi.
Akıntıya kapılan boş tanker gemi, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan mevkisinde karaya oturdu. Hasar gören geminin bulunduğu yerden çekilerek güvenli bir bölgeye götürülmesi amacıyla kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Ekiplerin gemiyi bulunduğu bölgeden çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.