Drone ile trafik denetimi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde drone ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı. 270 araçtan 7'si trafikten men edildi, alkollü araç kullanan bir sürücüye de adli işlem yapıldı.

Drone ile trafik denetimi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Turgut Özal ve Uğur Mumcu bulvarlarında trafik denetimi yapıldı.

Denetimde bir motosiklet sürücüsünün kendisini durdurmak isteyen polis ekibinden kaçması drone ile havadan görüntülendi.

Motosikleti bırakıp kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

27 SÜRÜCÜYE CEZA

Denetimde ehliyetsiz araç kullanan, araçta yüksek sesle müzik dinleyen, kasksız motosiklet kullanan, tehlikeli şerit değiştiren, sigortasız ve plakasız araç kullanan 27 sürücüye 174 bin 387 lira ceza uygulandı.

Kontrol edilen 270 araçtan 7'si trafikten men edildi, alkollü araç kullanan bir sürücüye de adli işlem yapıldı.

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