Drone ile zehir ticaretine suçüstü

İstanbul'un her ilçesinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor.



Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 484. Sokak'ta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.



Ekipler, uyuşturucu satışının bir otomobilden yapıldığını drone ile tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, uyuşturucu satışı gerçekleştirdikten sonra yol üzerinde seyreden aracı durdurdu. Sinan K.'ya ait olduğu belirlenen araçta bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Otomobilde yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 0.75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Olayla ilgili uyuşturucu alan 3 kişi de yakalandı.



ARALARINDA 18 YAŞINDA KÜÇÜK ÇOCUK DA VAR



Şüpheli Yasin K., Sinan K. , Sezer A., Yunus D., Umut A., suça sürüklenen çocuk R.A. ve suça sürüklenen çocuk K.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ve elde edilen delillerin Yunus Emre Ş.K.K. Polis Merkezi Amirliği'ne ve Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildiği öğrenildi.

