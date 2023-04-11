DSİ 1727 işçi alınacak: DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

DSİ işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Bakan Kirişçi tarafından yapılan açıklama sonrasında merak edildi. Bakan Kirişçi, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1727 işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki, DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak?
1727 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.
DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
Buna göre; DSİ 1727 işçi alımı için başvuru kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayımlanması ve başvuruların nisan-mayıs döneminde yapılması bekleniyor.