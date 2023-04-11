DSİ 1727 işçi alınacak: DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.



Buna göre; DSİ 1727 işçi alımı için başvuru kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayımlanması ve başvuruların nisan-mayıs döneminde yapılması bekleniyor.