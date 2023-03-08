DSİ duyurdu: 2023 Dünya Su Günü yarışmaları iptal edildi

DÜNYA SU GÜNÜ TARİHÇESİ

Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart'ta kutlanan bir gündür. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmiştir.



Her üç yılda bir toplanan ve 2009'da İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.