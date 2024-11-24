DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman?

DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştirecek. 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.



DSİ İŞÇİ ALIMININ AYRINTILARI



Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini belirten Yumaklı, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.



Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.



DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



DSİ'ye 515 işçi alımı için başvuru takvimi netleşmedi.



DSİ işçi alımına ilişkin başvuru ayrıntılarının önümüzdeki günlerde DSİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanması bekleniyor.