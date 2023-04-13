DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 1727 işçi alımı yapılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, Bakan Kirişçi'nin açıklamaları sonrasında araştırılmaya başladı. DSİ bünyesinde 1727 işçi alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte, başvuru tarihleri ve kılavuz sorgulanıyor. Peki, DSİ 1727 işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 1727 işçi alımı yapılacak

DSİ'nin merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere 1727 işçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından tarihleri ve başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Peki, DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

1727 ALIMI YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı , Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 1727 işçi alımı yapılacak - 1

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Buna göre; DSİ 1727 işçi alımı için başvuru kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayımlanması ve başvuruların nisan-mayıs döneminde yapılması bekleniyor.

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