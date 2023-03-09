DSİ personel alımı 2023: Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

7 Şubat'ta açıklanması planlanan DSİ personel alımı sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Peki, DSİ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



DSİ'DEN AÇIKLAMA



Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamayla, 7 Şubat'ta sonuçlanması beklenen 1273 personel alımının ertelendiği bilgisi verildi.



DSİ'nin resmi adresinden paylaşılan duyuruda, sürece ilişkin son durum "Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır.



Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir." sözleriyle paylaşıldı.

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı sonuçlarına ilişkin tarih araştırmaları sürüyor. 7 Şubat'ta açıklanması planlanan DSİ personel alımı sonuçları, meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.



Sonuçların Mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.



SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?



DSİ personel alımı başvuru sonuçlarının 7 Şubat 2023 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları, dsi.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.



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