DSİ'den baraj ve göletler konusunda uyarı

DSİ'den yapılan açıklamada, suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında yüzülmemesi gerektiği belirtildi.



Açıklamada, Türkiye'de özellikle hava sıcaklığının artış gösterdiği yaz aylarında serinlemek amacıyla kurum tarafından inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında suya girilmesinin taşıdığı risklere dikkati çekilerek, bu alanlarda suya girenlerin uyarılmasının can kayıplarını önleyeceği ve söz konusu yapıların etrafında yer alan uyarı tabelalarına mutlak surette uyulması gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"DSİ tarafından suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi, yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zeminin çamur formunda olması, su içinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi, su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi, tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, göl alanı alan içinde su alma yapısı ve benzeri sanat yapılarının yer alması sebebiyle serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Bu nedenle baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir."



Baraj ve göllere girmenin can güvenliği açısından tehlikeli olduğu aktarılan açıklamada, "Özelikle de içme suyu kaynakları olan göller ve barajlar, tatlı su kaynakları olması sebebiyle kaldırma kuvveti düşük olan, serinleme ve yüzme amacıyla kullanılmaması gereken alanlardır. Talihsiz olayların önüne geçilebilmesi için bilhassa da ebeveynlerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

VİDEO: ÖLDÜREN AKINTIYA KARŞI UYARILAR (HER YIL BİNE YAKIN KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDİYOR)

