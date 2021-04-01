DSÖ'den Sağlık Bakanı Koca'ya davet

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düzenlediği ve periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği medya brifingine DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca davet edildi.

İHA - Anadolu Ajansı 01.04.2021 - 09:23

DSÖ'den Sağlık Bakanı Koca'ya davet

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Medya Brifingi'ne katılacak.

DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Bakan Koca da davet edildi.

Koca, brifingde, Covid-19'un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.

Zaman zaman DSÖ Genel Direktörü'ne bu medya brifinglerinde Covid-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri de eşlik ediyor. Bu haftaki toplantıya Bakan Koca davet edildi.

Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifing, bugün 18.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

DSÖ'nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek canlı yayına DSÖ'nün "Covid-19 web sitesi" ve sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.

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