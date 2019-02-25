2019 yerel seçimlerine az bir süre kala, siyaset yeniden Demokratik Sol Parti'yi (DSP) tartışıyor. Yerel seçimlerde CHP'nin göstermediği güçlü adayları bünyesine katan DSP, "CHP'yi bölüyor mu?" sorularını gündeme getirdi.

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, patilerine katılmak isteyen Mehmet Kesimoğlu, Hamdi Sedefçi, Ümit Kocasakal, Mehmet Kocadon, Mehmet Sevigen gibi isimleri reddettiklerini açıkladı.

"DSP'Yİ AŞAĞILAYANI PARTİYE ALMIYORUZ"

Mustafa SArılgül'ü aday göstermelerinin ardından çıkan etik tartışmalarıyla ilgili konuşan Aksakal, "Şimdi bu parti içinde bir tarafta Kürtçüler, bir tarafta dinciler, bir tarafta liberaller, bir tarafta Atatürkçüler var. Bir siyasi partinin özgün durumu olur. Son zamanlarda da iç iktidarlarını tahkim edebilecek stratejileri uygulayarak kendi içlerindeki insanları dışladılar ve bir infial oluştu. Şimdi tartışıyorlar; etik mi değil mi? Bizim kriterlerimize uymayan kimseyi partimize almıyoruz. Mehmet Kesimoğlu, Hamdi Sedefçi, Ümit Kocasakal, Mehmet Kocadon, Mehmet Sevigen'i reddettik. Görüşmedim bile.



Kriterimiz, geçmişte bizi aşağılamamış, hakaret etmemiş olmak. Bırakın demokratik seçimler olsun. Toplumda CHP'ye zinhar oy vermeyecek olup da güvercine oy verme potansiyeline uygun birçok insan var. Bunlar gidip biz yoksak bile CHP'ye oy vermiyor, gidip AKP'ye, MHP'ye gidiyor ya da hiç gitmiyor. CHP'nin oyu kalıyor yine yüzde 22'de. Ben CHP'nin oyunu bölmüyorum. Benim varlığım esasen senin yıkmaya çalıştığın iktidarın yok edilmesine bir destektir.



Ümit Kocasakal'ın talebi, il başkanlığımız vasıtasıyla bana ulaştı. Kadıköy'den aday olmak istediğini söylediler. Mehmet Sevigen bizzat gidip Masum Türker'le görüştü. İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığı istedi. Neden Muharrem İnce'yi söylemiyorum; gazeteler yazdı ama öyle bir şey yok." dedi.

