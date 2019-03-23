Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP bu manada hiç kimseyle bir iş birliği ve ittifak içerisinde değil, halkla ittifak halinde seçimlere katılıyor." dedi.



Partililerle birlikte esnafı ziyaret eden Aksakal, kent merkezinde bulunan Madenci Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazi Paşa Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Aksakal, AK Parti ve CHP seçim irtibat bürolarına uğradı.



Aksakal, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğinin belirleneceği 31 Mart seçimini, kilometre taşı olarak gördüklerini dile getirdi.



Bir gazetecinin "Rahşan Ecevit seçim sürecinde yer almıyor, bunun sebebi nedir?" sorusuna Aksakal, "Bizimle ilgili herhangi bir sorunu olduğunu düşünmüyorum, bizim de onunla ilgili herhangi bir sorunumuz olamaz. Siyaset biraz da enerji gerektiren bir olay. Allah uzun ömür, sağlık versin, Rahşan Hanım belli bir yaşa da geldi. 'Bundan sonraki yaşamını daha huzurlu bir şekilde geçirme düşüncesindedir.' diye düşünüyorum. Bizimle bir sorunu yok." yanıtını verdi.



Aksakal, Millet İttifakı'nın HDP ile hareket ettiği iddialarına yönelik soru üzerine de Türkiye'de kimin kiminle ittifak yaptığı konusunun muamma olduğunu savundu.



"DSP bu manada hiç kimseyle bir iş birliği ve ittifak içerisinde değil, halkla ittifak halinde seçimlere katılıyor." diyen Aksakal, "Siyaseti düzgün yapmalıyız, Cumhuriyetimizin bütün değerlerini koruyarak ve bağımsız bir Türkiye haline gelebilmemiz için önce kendimize güvenmeliyiz. Seçmenler düzeyinde hiç kimse birbirine bir şey söyleyemez, yurttaşlar istediği partiye istediği şekilde oy verebilir." ifadelerini kullandı.



Aksakal, siyaseti samimiyet düzeyinde yapmaya dikkat ettiklerini bildirdi.



DSP'nin iktidar olma arzusunun, devleti yönetme isteğinin ana muhalefet pozisyonunda bulunan partide olmadığını ileri süren Aksakal, "CHP'nin tabanının, 'Atatürk'ün kurduğu parti anlayışıyla' oy vermeye, partinin de bu şekilde yönlendirmeye çalıştığını düşünürsek, artık 31 Mart sandıklarında tabanın da bu düşüncede olmadığını göreceğiz. Taban, DSP'ye çok ciddi destek verecek. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin gerçek ana muhalefet partisi DSP olacak." şeklinde konuştu.