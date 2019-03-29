Demokratik Sol Parti DSP ve Cumhuriyet Halk Partisi CHP'den Şişli'de belediyesi başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP'den yeniden Şişli Belediye Başkanı adayı oldu.



Türk siyasetçi Mustafa Sarıgül, 15 Kasım 1956’da doğdu. Mustafa Sarıgül, eğitimine Güngören Köyü İlkokulu’nda başladı. Ailesinin İstanbul’a göç etmesi nedeniyle eğitimine İstanbul’da devam etti. Liseyi Zincirlikuyu İsov Yapı ve Meslek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu.



İlk eşi Hülya Köksaloğlu 1980 yılında öldürülen milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'nun tek kızıydı. Bu evlilikten Abdurrahman Emir adında bir oğlu bulunan Sarıgül, eşi 1985'te vefat ettikten yaklaşık 8 yıl sonra 1993 yılında Aylin Kotil ile evlendi. Haziran 2008'de ise boşandılar. Biri Aylin Kotil'den olmak üzere iki çocuk sahibidir.



1999'dan 2014'e kadar İstanbul'un Şişli ilçesinin belediye başkanlığını yapan Mustafa Sarıgül, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için aday oldu ancak seçimi kaybetti.



Mustafa Sarıgül siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçesi Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeliği ile başladı. Daha sonra Gençlik Kolu Yönetim Kurulu sekreterliği, Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu süreler içinde CHP Kurultay Delegesi olarak Şişli ilçesinin temsil yetkisini kullandı.

1987'DE EN GENÇ MİLLETVEKİLİ OLARAK MECLİSE GİRDİ



1987 Genel seçimlerinden önce yapılan ön seçimde en yüksek oyla liste başı olurken seçmenin kullandığı tercihli oyların da çoğunu alarak Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden TBMM 18. Dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Türkiye’nin en genç milletvekili olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü ile birlikte parlamentoda görev yaptı.



TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği, Türk Parlamenterler Birliği Üyeliği, Türk-Alman Parlamento Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyeliği, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Asbaşkanlığı gibi görevlerde bulundu.



İlk kez 1994'te aday olduğu; ancak kazanamadığı Şişli Belediye Başkanlığı'nı yine Demokratik Sol Parti adayı olarak katıldığı 1999 yerel seçimlerinde kazanarak Şişli Belediye Başkanı görevini üstlendi.



2002 yılında DSP'den istifa ederek İsmail Cem'in liderliğinde kurulan Yeni Türkiye Partisi'ne geçti. Ancak YTP'nin siyasi arenada bir varlık gösterememesi üzerine 2003'te YTP'den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

CHP LİDERLİĞİ İÇİN YARIŞTI



28 Mart 2004 yerel seçimlerinde CHP'den aday olduğu Şişli belediye başkanlığına yeniden seçildi. Bu seçimlerde aldığı yüzde 67'nin üzerindeki oy oranından cesaret alan Mustafa Sarıgül, CHP liderliğine aday oldu.



Deniz Baykal'a karşı aday olan Mustafa Sarıgül parti disiplinine uymadığı gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi. Bu kararın iptali için verdiği uzun hukuk mücadelesini 2008'de kaybeden Sarıgül, Kasım 2008'de Demokratik Sol Parti'ye katıldı. 2009 Yerel Seçimleri'nde, bu sefer DSP'den, üçüncü kez Şişli belediye başkanlığına aday oldu. Sarıgül, bu seçimlerde seçimlerde "Sevgi Kazanacak" sloganıyla yüzde 55 oranında oy alarak, bir önceki seçime göre oy oranı azalmasına rağmen üçüncü kez Şişli belediye başkanlığına seçildi.

TÜRKİYE DEĞİŞİM HAREKETİ'Nİ BAŞLATTI



Mustafa Sarıgül, 2009 yılında Türkiye Değişim Hareketi'ni başlattı. 2010 yılı ocak ayı başında yeni partisini kuracağını açıklayan Mustafa Sarıgül bu partinin tüzük taslaklarını medyaya açıkladı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU



22 Haziran 2010 tarihinde yaptığı basın toplantısında Türkiye Değişim Hareketi'nin partileşmeyeceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'yi destekleyeceğini açıkladı. 31 Ekim 2013 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ile birlikte yaptığı basın toplantısında yeniden CHP'ye katıldığını açıkladı. 2 Kasım 2013 günü Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye partiden ihracı kalkması için verdiği dilekçe sonrası PM'de onaylanıp 3 Kasım 2013 günü partiden ihracı kalkmış ve resmen tekrar CHP'ye döndü.

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, başkanlığı AK Parti adayı Kadir Topbaş'a 7 puan farkla kaybetmişti.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'ye katıldı ve Şişli'den yeniden belediye başkanı adayı oldu.

