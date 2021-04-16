Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu

Kocaeli'de dua etmek için mezarlığa giden baba, 7 ay önce bebeğini kaybeden ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan oğlunun cesedini, bebeğinin mezarı başında buldu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Bahçeşme Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür kayıp Muammer Metin'den (36), haber alamayan ailesi bulunması için yakınlarına haber verdi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Metin'i her yerde arayan babası ise dua etmek için Bağçeşme'de bulunan aile kabristanlığına gitti. Kabristanlıkta dolaşan baba, 3 gündür haber alamadıklarını oğlu Muammer Metin'i, bebeğinin mezarı başında kanlar için hareketsiz yatarken buldu. Babanın feryadı üzerine olay yerine gelen vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede silahla başından vurulduğu anlaşılan Muammer Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHARDAN ŞÜPHELENİYORLAR

7 ay önce çocuğunu kaybettiği öğrenilen ve borcu nedeniyle tehdit edildiği iddia edilen Metin'in cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. Polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde durulan olay hakkında inceleme başlattı.

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