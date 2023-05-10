"Dua okuyacağız" diyerek yaşlı kadının altınlarını çaldılar

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde eşi ve kızı ile yaşayan 63 yaşındaki Ayşe Tanışman, yürüyüş yapmak için dışarı çıktığında yanına hiç tanımadığı 2 kadın geldi. Kendilerini eski mahalle komşusu olarak tanıtan kadınlar, Ayşe Tanışman ile birlikte evine kadar yürüdü. Evde yalnız olduğunu öğrendikleri yaşlı kadını konuşmaları ile etkileyen şüpheliler, Ayşe Tanışman ile eve kadar girdi.

Evine girdikleri kadının parmağındaki yüzükler ve bilezik için nazar ve bereket duası okuyabileceklerini söyleyen 2 şüpheli, daha sonra çeşitli dualar okuyarak bir cüzdana koydukları ziynet eşyalarını, Ayşe Tanışman'dan yatak odasındaki yastık altına koymasını ve 1 saat sonra koyduğu yerden almasını istedi. Yaşlı kadından su isteyen 2 şüpheli, kadının mutfağa gitmesini fırsat bilerek yatak odasındaki altınları çaldı. Daha sonra talihsiz kadınla birlikte dışarı çıkan hırsızlar, bir süre sonra kendilerini dışarıda gözcülük yaparak bekleyen kadın ile birlikte gözden kayboldu.

Eve döndüğünde dolandırıldığını anlayan Ayşe Tanışman büyük şok yaşadı. Durumu akşam işten eve gelen eşi ve kızı ile paylaşan Tanışman, karakola giderek şikayetçi oldu.