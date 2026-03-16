Duayen tarihçiye vefa. İlber Ortaylı'ya özel saygı otobüsü
16.03.2026 16:39
Son Güncelleme: 16.03.2026 16:40
İlber Ortaylı için “saygı otobüsü” tasarlandı.
Duayen tarihçi İlber Ortaylı’nın ölümünün ardından İETT, ünlü tarihçi için özel bir “saygı otobüsü” tasarlayarak hizmete aldı.
Türkiye’nin en önemli tarih akademisyenlerinden olan ve “gençlere tarihi sevdiren kişi” olarak anılan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı sonrası İETT özel bir saygı otobüsü tasarladı. 1947 yılında Avusturya’da dünyaya gelen, yaşamı boyunca sayısız esere imza atan ve katkı veren, devlet nişanları başta olmak üzere ulusal ve uluslar arası çok sayıda prestijli ödüle sahip olan Prof. Dr. İlber Ortaylı geçtiğimiz cuma günü 79 yaşında vefat etti.
Özellikle son yıllarda katıldığı bir çok etkinlik, destek verdiği eserler ve katıldığı programlar ile özellikle Türk tarihi başta olmak üzere, dünya tarihine özellikle gençlerin yakından ilgi duymasını sağlayan duayen tarih hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı için İETT özel bir saygı otobüsü hazırladı.
“İlber Ortaylı Saygı Otobüsü” 57UL Beşiktaş – Kuruçeşmeüstü hattında hizmet vermek verecek.
Hocanın uzun yıllar görev yaptığı ve cenaze töreninin de gerçekleştiği Galatasaray Üniversitesi’nin bulunduğu bölgede görevlendiren “İlber Ortaylı Saygı Otobüsü” 57UL Beşiktaş – Kuruçeşmeüstü hattında hizmet vermek için göreve başladı.
BELİRLİ BİR SÜRE SINIRLAMASI OLMADAN HİZMET VERECEK
“İlber Ortaylı Saygı Otobüsü” ilgili hatta planlanan seferler dahilinde herhangi bir süre sınırlaması olmadan hizmet vermeye devam edecek.