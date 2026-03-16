Duayen tarihçiye vefa. İlber Ortaylı'ya özel saygı otobüsü

Türkiye’nin en önemli tarih akademisyenlerinden olan ve “gençlere tarihi sevdiren kişi” olarak anılan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı sonrası İETT özel bir saygı otobüsü tasarladı. 1947 yılında Avusturya’da dünyaya gelen, yaşamı boyunca sayısız esere imza atan ve katkı veren, devlet nişanları başta olmak üzere ulusal ve uluslar arası çok sayıda prestijli ödüle sahip olan Prof. Dr. İlber Ortaylı geçtiğimiz cuma günü 79 yaşında vefat etti.

Özellikle son yıllarda katıldığı bir çok etkinlik, destek verdiği eserler ve katıldığı programlar ile özellikle Türk tarihi başta olmak üzere, dünya tarihine özellikle gençlerin yakından ilgi duymasını sağlayan duayen tarih hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı için İETT özel bir saygı otobüsü hazırladı.