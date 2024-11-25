Dubai çikolatasının iç kreması için resmi denetim gerçekleştirildi

Açıklamada, “Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya ve Azerbaycan'a ihraç edilecek Dubai çikolatasının iç kreması için resmi denetim gerçekleştirdi. Türkiye'nin gıda güvenliğindeki kararlılığı doğrultusunda yapılan denetimde, ürünlerin üretim ve depolama süreçleri titizlikle incelendi. Alınan numunelerde aflatoksin analizi yapılarak, çikolata iç kremasının Türk gıda mevzuatına ve uluslararası standartlara uygunluğu onaylandı. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden yürütülen işlemlerin ardından, sağlık sertifikası düzenlendi. Böylece Dubai çikolatasının iç kreması, ihracat için gerekli tüm şartları yerine getirerek uluslararası pazarlara gönderilmeye hazır hale geldi. Türkiye'nin değerleriyle dünyaya açılan ürünler hem milli ekonomiye katkı sağlıyor hem de güvenilir Türk damgasını uluslararası alanda güçlendiriyor” ifadelerine yer verildi.