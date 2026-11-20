Denizli 'de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları başta olmak üzere çok sayıda kişiyi kurduğu ponzi sistemle yüksek kar vaadi verip dolandırdığı iddia edilen Ertuğrul Sezer'in yargılandığı davada karar belli oldu.

Olayın geçmişi 2022 yılına dayanıyor. Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 2022 yılında Ertuğrul Sezer tarafından dijital finans alanında faaliyet gösterdiği belirtilen bir şirket kuruldu.

Kendini dünyaca ünlü bir iş insanı olarak tanıttığı öne sürülen Sezer, bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilcisi olduğunu belirterek yatırımcılara yüksek kar payı vaadinde bulundu.

Ertuğrul Sezer'in başta Türkiye , Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin ile 300 bin euro arasında değişen miktarlarda para topladığı iddia edildi.