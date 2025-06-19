Dubai'ye gideceğini sanıyordu, kendini Uganda'da buldu: Bursalı gençten 18 gündür haber alınamıyor

Ancak genç adamın Uganda'ya gönderildiği ve buradaki bir kişiyle çalıştığı ortaya çıktı.

22 yaşındaki Furkan Aytepe, işsiz olduğu dönemde aile dostları Bülent K.'nın yönlendirmesiyle yurt dışında bir işe gitmeye ikna oldu.

Bursa 'da yaşayan Furkan Aytepe, Dubai'de iş vaadiyle çıktığı yolda kendini Uganda'da buldu.

Oğlu ile ona iş ayarlayan kişiye ulaşamadıklarını anlatan Aytepe, Furkan'ın hayatından endişe ettiklerini anlattı.

Oğlundan 18 gündür haber alamadığını söyleyen anne Aytepe, "Ne oğluma ulaşabiliyoruz, ne de onu oraya götüren kişiye." ifadesini kullandı.

Anne Fatma Aytepe, "Oğlum Dubai'ye gidecek diye hazırlandı ama Uganda'ya gönderildi. Salıdan cumartesiye kadar konuştuk ama cumartesi akşamı saat 19.30'dan sonra iletişim kesildi." dedi.

"NE OĞLUMA NE DE BÜLENT'E ULAŞABİLİYORUM"

Baba Abdullah Aytepe ise Bülent K.'nın kendisine iş teklifinde bulunduğunu ancak kendi işleri nedeniyle kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Ben mermer işiyle uğraşıyorum. Bülent'in arası benle iyiydi. Bana, 'Seni Dubai'ye götüreyim' dedi. Ama işlerim vardı, gidemedim.

Çocuğum işsiz olduğu için ona söyledik. Bülent’e güvendik.

Ama şimdi ne oğluma ne de Bülent'e ulaşabiliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum."