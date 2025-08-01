Dublörle sahte arsa satışı: 5 tutuklama

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturduktan sonra dublör aracılığıyla da bankalardan sahte hesaplar açtıkları belirlendi.

Sahte kimlik kullanan dublörün mağdurlarla buluşarak arsayı satmaya çalıştığı, şüphelilerin de tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini yaptığı tespit edildi.



Mağdurları bu şekilde 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 7 şüpheli, yakalandı.



Soruşturmada ayrıca 2 şüphelinin de başka dosya kapsamında halen tutuklu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.