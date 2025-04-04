Düdüklü tenceresiyle 72 yaşındaki sevgilisine kaçmıştı: Hilmiye Yağmurlu bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki üç çocuk annesi Hilmiye Yağmurlu’nun başına gelenler, duyan herkesin yüreğini burktu. Annesinin ortadan kaybolması üzerine derin bir endişeye kapılan kızları Satı ve Ahmet, çareyi Müge Anlı 'nın sunduğu televizyon programına başvurmakta buldu. Programda gözyaşları içinde konuşan evlatlar, annelerinin son dönemde yaşadıklarını ve endişelerini kamuoyuyla paylaştı. OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASI Ağabeyinin annesine sık sık şiddet uyguladığını söyleyen genç kadın, "Halil yengemlere mesaj atmış annemle bundan sonra görüşmek yok diye. 10 gün sonra ben ne yapacağımı biliyorum demiş. Annemin maaşı henüz çekilmemiş. Maaşı Halil çekerdi" demişti.

İDDİALARI REDDETTİ



Müge Anlı’nın programına telefonla bağlanan Halil Yağmurlu, annesini darbetmediğini öne sürerek, annesinin başkalarıyla zaman zaman telefonda konuştuğunu, evden ayrıldığı gün de düdüklü tencere, su ısıtıcı, kahve makinesi gibi eşyaları da alarak evden ayrıldığını iddia etti.



"ÇOCUKLARIMIN YANINA GİTMEK İSTEMİYORUM"



Yayınlar, gelen ihbarlar ve yapılan araştırmalar sonucunda kayıp anne 21 gün sonra sağ salim bulundu. Canlı yayında ortaya çıkan Hilmiye Hanım, sosyal medyadan bir kişi ile tanıştığını ve ona bakıcılık yaptığını söyleyerek, "Rahatım iyi. Yerimin bulunmasını istemiyorum. Giderken düdüklü tenceremi ve kahve makinamı aldım. Çocuklarımın yanına gitmek istemiyorum" dedi.



Anlı, Yağmurlu'nun yanına yerleştiği adamın 76 yaşında olduğunu ve evli olarak göründüğü açıkladı. Yaşlı kadın evine dönmemekte kararlı olduğunu ifade etti.





