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Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

İstanbul Ümraniye'de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlerin hurdalık alanın yanındaki iş yerine sıçraması da önlendi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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